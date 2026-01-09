POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
Genocidio en Gaza
Protestas en Madrid por el partido de Euroliga entre Real Madrid y Maccabi Tel Aviv, disputado a puerta cerrada mientras Israel ataca Gaza a pesar del alto el fuego.
hace una hora

Protestas en Madrid por el partido de Euroliga entre Real Madrid y Maccabi Tel Aviv, disputado a puerta cerrada mientras Israel ataca Gaza a pesar del alto el fuego.

La presencia del Maccabi reactivó el boicot deportivo a Israel, con movilizaciones frente al Movistar Arena y en otras ciudades españolas, y presiones que han obligado a jugar varios partidos sin público, algo poco habitual en el baloncesto europeo.

Colectivos propalestinos denuncian que el deporte está siendo usado para normalizar la ocupación y encubrir la ofensiva en Gaza, y exigen suspender a los equipos israelíes mientras continúen el apartheid y la represión contra la población palestina.

