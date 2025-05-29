POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Türkiye y Chile conmemoran a Gabriela Mistral
Türkiye y Chile conmemoran a Gabriela Mistral
Desde Ankara, asistimos a la inauguración de la emotiva exposición en homenaje a Gabriela Mistral, a 80 años de que fuera la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura
29 de mayo de 2025

Desde Ankara, asistimos a la inauguración de la emotiva exposición en homenaje a Gabriela Mistral, a 80 años de que fuera la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura.

La muestra se enmarca en las celebraciones por los 100 años de relaciones diplomáticas entre Türkiye y Chile, y reunió a embajadores de distintos países latinoamericanos en un espacio de encuentro y reflexión. Gabriela Mistral fue mucho más que una poeta y diplomática: fue una firme defensora de la educación pública y una profesora rural que dedicó su vida a ampliar las oportunidades para niños y niñas en América Latina.

Su lucha por la justicia social y la igualdad sigue inspirando generaciones. Este homenaje también nos recuerda cómo la cultura y la educación pueden tender puentes duraderos entre pueblos y naciones, como Türkiye y Chile.

