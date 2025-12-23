POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
El otro lado de la historia de Haití
04:45
América Latina
El otro lado de la historia de Haití
23 de diciembre de 2025

Las pandillas dominan el 80% de la capital del país, Puerto Príncipe, y han tomado puertos, atacado estaciones de policía y liberado a miles de reclusos en un asalto coordinado, también han tomado el Palacio de Justicia e incluso forzaron la dimisión del primer ministro.

Haití registra cifras récord de homicidios y secuestros, mientras la pobreza, el hambre, y la violencia han transformado barrios enteros en prisiones al aire libre, desplazando a cientos de miles y forzando a muchos a huir del país.

Pero ¿De quién es la culpa de todos esto?

