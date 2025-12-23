POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Hatay la cuna gastronómica de Türkiye renace tras el terremoto
04:56
Türkiye
Hatay la cuna gastronómica de Türkiye renace tras el terremoto
23 de diciembre de 2025

Tras los devastadores terremotos de febrero de 2023, Hatay, una región del sur de Türkiye conocida por su historia, su gastronomía y su gente, comienza a levantarse.

La tragedia dejó más de 50.000 muertos y millones de personas afectadas, pero el espíritu de su gente y su cultura gastronómica siguen vivos.

Desde el mercado local hasta los emblemáticos restaurantes, Hatay nos recibe con brazos abiertos y el inconfundible sabor de su kunefe, un dulce que resurge como símbolo de resistencia.

Una experiencia inolvidable que nos recuerda que, incluso tras la tragedia, siempre hay lugar para la esperanza.

Más vídeos
Romeo Hodali el palestino chileno que sobrevivió a la Nakba
Entrevista a Yván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela
Rompiendo con el Sionismo: Voces Judías por la Justicia - Documental TRT World
Entrevista a Juan Gabriel Vásquez - II Encuentro de Escritores Iberoamericanos
25 aniversario de mil años de convivencia en Almonaster la Real, Huelva
No empezó el 7 de octubre
¿Qué predijo Allende que pasaría si lo asesinaban?
Redención Sagrada: robando tierra palestina
El otro lado de la historia de Haití
¿Está afectando a nuestra memoria el uso del Smartphone?