Hatay la cuna gastronómica de Türkiye renace tras el terremoto

Tras los devastadores terremotos de febrero de 2023, Hatay, una región del sur de Türkiye conocida por su historia, su gastronomía y su gente, comienza a levantarse.

La tragedia dejó más de 50.000 muertos y millones de personas afectadas, pero el espíritu de su gente y su cultura gastronómica siguen vivos.

Desde el mercado local hasta los emblemáticos restaurantes, Hatay nos recibe con brazos abiertos y el inconfundible sabor de su kunefe, un dulce que resurge como símbolo de resistencia.

Una experiencia inolvidable que nos recuerda que, incluso tras la tragedia, siempre hay lugar para la esperanza.