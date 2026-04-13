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Israel limita celebraciones de Sábado Santo ortodoxo
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Cisjordania ocupada
Israel limita celebraciones de Sábado Santo ortodoxo
Durante las celebraciones del Sábado Santo ortodoxo en Jerusalén Este ocupada, las fuerzas israelíes restringieron el acceso de fieles cristianos a la Iglesia del Santo Sepulcro
hace un día

Durante las celebraciones del Sábado Santo ortodoxo en Jerusalén Este ocupada, las fuerzas israelíes restringieron el acceso de fieles cristianos a la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Israel instaló retenes en las carreteras que conducen a la Ciudad Vieja, revisó documentos, impidió la entrada a varios jóvenes y detuvo a algunos creyentes en plena jornada religiosa.

Las imágenes difundidas desde Jerusalén Este ocupada muestran a agentes israelíes enfrentándose a fieles cristianos durante las celebraciones previas a la Pascua ortodoxa, en un episodio que vuelve a poner el foco sobre las restricciones impuestas por Israel al acceso a los lugares sagrados en la ciudad ocupada.

Jordania condenó lo ocurrido y calificó de ilegales las medidas israelíes contra los cristianos, subrayando que violan el estatus histórico y legal de Jerusalén y que no existe soberanía israelí sobre la ciudad ocupada.

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