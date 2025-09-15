POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
"Hay que denunciar el genocidio de Israel"- Javier Bardem
Genocidio en Gaza
El actor español Javier Bardem aprovechó su paso por la alfombra roja de los Premios Emmy para pedir el fin de toda relación diplomática y comercial con lo que calificó como el estado genocida de Israel
15 de septiembre de 2025

El actor español Javier Bardem aprovechó su paso por la alfombra roja de los Premios Emmy para pedir el fin de toda relación diplomática y comercial con lo que calificó como el estado genocida de Israel. Denunció la urgencia de un genocidio que, desde el 7 de octubre de 2023, ha cobrado más de 64.000 vidas. La cifra, podría ser aún mayor: miles de personas continúan heridas, atrapadas bajo los escombros o enfrentando hambruna severa debido al bloqueo de medicinas y alimentos en Gaza.

