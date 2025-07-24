Israel dice "no hay hambruna en Gaza"

24 de julio de 2025
Israel niega que haya hambruna en Gaza. Pero los hechos dicen otra cosa. El portavoz de su gobierno, David Mencer, aseguró que ‘no hay hambruna provocada por Israel’, y atribuyó la escasez a ‘un montaje de Hamás’.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno es innegable: más de 100 organizaciones humanitarias han alertado esta semana sobre una “hambruna masiva” que se extiende por todo el enclave. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue contundente: “No sé cómo llamarlo si no es hambruna masiva. Y es provocada por el ser humano”.
Mientras tanto, Israel mantiene el control sobre los permisos para la ayuda, complica la distribución en medio de los bombardeos y debilita el sistema humanitario liderado por la ONU.