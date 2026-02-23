¿Cómo se lavaba el dinero del 'Mencho'?

La caída del Mencho no solo sacude al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También vuelve a poner el foco en algo mucho menos visible: el dinero.



Porque el negocio del fentanilo no termina en los laboratorios clandestinos en México. Las ganancias cruzan la frontera y encuentran su punto de transformación dentro del sistema financiero estadounidense.



Según datos oficiales del propio Tesoro de EE.UU., en solo un año se detectaron más de 1.400 millones de dólares en transacciones sospechosas vinculadas al circuito del fentanilo. No es una estimación externa: son reportes bancarios obligatorios bajo la ley estadounidense.



Mientras ayer en México se hablaba del golpe al líder del cártel, hay una pregunta más incómoda que sigue abierta: ¿qué pasa con la estructura financiera que permite que el dinero se cobre, se mueva y se blanquee?



La muerte de un capo puede alterar equilibrios. Pero si el flujo de dinero no se corta, el negocio sigue vivo.