Cuba vs EE.UU. modelos de salud totalmente opuestos

Mientras Cuba exporta médicos a más de 60 países y considera la salud un derecho universal, Estados Unidos impone sanciones que buscan frenar esa cooperación internacional.

La isla caribeña ha formado a miles de médicos extranjeros y cuenta con uno de los sistemas de atención primaria más amplios del mundo. En contraste, EE.UU., con uno de los gastos en salud más altos, enfrenta serios niveles de desigualdad en el acceso a servicios básicos.

Cuba envía médicos; EE.UU. responde con sanciones. Una disputa que va más allá de la medicina y revela una batalla política sobre el derecho a la salud.