Desde mayo, más de 700 palestinos han sido asesinados en las cercanías de los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, una iniciativa promovida por Israel y respaldada por Estados Unidos.

¿Quién está detrás? Detrás de esta operación están una firma de capital privado vinculada al sector defensa y un exagente de la CIA con experiencia en operaciones militares en Iraq y Afganistán. Su empresa busca reemplazar a la ONU, privatizar la entrega de asistencia y ponerla bajo control directo israelí.En los centros de ayuda operan contratistas armados y mercenarios que, según medios internacionales, han disparado munición real contra civiles palestinos.

El Departamento de Estado ha destinado 30 millones de dólares para financiar esta operación. Lo que se presenta como misión humanitaria es, en realidad, una estrategia de control, negocio y represión sobre una población asediada.