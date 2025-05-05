POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
“Eres una criminal de guerra”
00:31
Genocidio en Gaza
“Eres una criminal de guerra”
Manifestante pro-Palestina interrumpe el discurso de Alexandria Ocasio-Cortez
5 de mayo de 2025

“Eres una criminal de guerra”

Una manifestante pro-Palestina interrumpió el discurso de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York el pasado 2 de mayo, acusándola de complicidad con el genocidio israelí en Gaza.

La escalada de violencia en el enclave no deja de cobrar víctimas: más de 20 personas murieron en las últimas horas por bombardeos israelíes. Mientras tanto, la ayuda humanitaria sigue bloqueada, agravando la catástrofe en el territorio palestino.

