Sam Altman: Ya la IA es más eficiente que los humanos
¿La IA consume demasiada energía? Sam Altman dice que estamos haciendo mal la comparación.
24 de febrero de 2026

El CEO de OpenAI sostiene que no es justo medir el costo energético de entrenar un modelo frente a una sola tarea humana. “Entrenar a un humano también cuesta energía”, argumenta: 20 años de vida, alimentación, educación… e incluso siglos de evolución acumulada.

Según Altman, la comparación correcta es cuánta energía consume cada consulta una vez que el modelo ya está entrenado. Y bajo ese criterio, afirma que la IA podría ser igual o incluso más eficiente que los humanos para ciertas tareas cognitivas.

