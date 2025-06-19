Israel-Irán: una semana después, el conflicto sigue escalando

Tras una semana de enfrentamientos, la tensión entre Israel e Irán sigue creciendo. Pese a los continuos ataques israelíes, Irán ha logrado responder con misiles hipersónicos que atravesaron las defensas israelíes y alcanzaron objetivos militares e incluso la bolsa de Tel Aviv. Mientras tanto, en la ciudad apareció un cartel con la cara de Trump y un mensaje claro: “Sr. Presidente, termina el trabajo”, pidiendo una intervención directa de EE.UU. Washington ya colabora con la defensa israelí y afirma saber dónde se encuentra el líder supremo iraní, Ali Khamenei, aunque por ahora evita un ataque directo. Irán responde con un mensaje claro: publica mapas señalando que varias bases militares estadounidenses ya están dentro del alcance de sus misiles más avanzados. Por su parte, Donald Trump, fiel a su estilo ambiguo, afirma que aún no ha tomado una decisión definitiva, porque “en la guerra, todo puede cambiar de un momento a otro”. El escenario se vuelve cada vez más volátil. Las tensiones crecen, las alianzas se tensan y el riesgo de una guerra regional a gran escala, a este paso, parece inminente.