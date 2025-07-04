POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
El antes y el después de la destrucción en Rafah, Gaza
Genocidio en Gaza
El antes y el después de la destrucción en Rafah, Gaza
De una ciudad habitada a un paisaje de ruinas: así luce Rafah tras 20 meses bajo la brutal ofensiva israelí
4 de julio de 2025

De una ciudad habitada a un paisaje de ruinas: así luce Rafah tras 20 meses bajo la brutal ofensiva israelí.

En 2023, más de 300.000 personas vivían allí. Hoy, en 2025, Rafah ha sido prácticamente borrada del mapa. Todos sus centros médicos —los 12— están fuera de servicio. Hospitales como Abu Youssef al-Najjar fueron detonados. Más de 100 mezquitas y ocho escuelas destruidas, 22 de sus 24 pozos de agua arrasados, y 320 km de carreteras quedaron inutilizables. La ciudad, que ocupaba el 16% del territorio de Gaza, ha sido declarada oficialmente “inhabitable”.

Lo que estamos presenciando no es solo destrucción: es el intento sistemático de erradicar toda forma de vida palestina.

