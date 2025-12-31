Discurso Año Nuevo de Erdogan

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, compartió su mensaje de Año Nuevo con un balance de 2025 y las prioridades para el año que comienza.

En su discurso destacó la resistencia de la economía, los avances en la reconstrucción tras los terremotos y el papel de Türkiye en la búsqueda de estabilidad regional, especialmente en Siria y Gaza.

Erdogan señaló que, pese a un contexto marcado por guerras y crisis en la región, el país ha seguido avanzando con firmeza. También recordó a los soldados caídos y a los veteranos, subrayando su sacrificio para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

De cara a 2026, anunció nuevas reformas ambiciosas dentro del proyecto del “Siglo de Türkiye”, con la mirada puesta en fortalecer al país en los próximos años.