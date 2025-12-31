POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Discurso Año Nuevo de Erdogan
09:35
Türkiye
Discurso Año Nuevo de Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, compartió su mensaje de Año Nuevo con un balance de 2025 y las prioridades para el año que comienza
31 de diciembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, compartió su mensaje de Año Nuevo con un balance de 2025 y las prioridades para el año que comienza.

En su discurso destacó la resistencia de la economía, los avances en la reconstrucción tras los terremotos y el papel de Türkiye en la búsqueda de estabilidad regional, especialmente en Siria y Gaza.

Erdogan señaló que, pese a un contexto marcado por guerras y crisis en la región, el país ha seguido avanzando con firmeza. También recordó a los soldados caídos y a los veteranos, subrayando su sacrificio para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

De cara a 2026, anunció nuevas reformas ambiciosas dentro del proyecto del “Siglo de Türkiye”, con la mirada puesta en fortalecer al país en los próximos años.

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel