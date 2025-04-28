POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Bancos que financian el genocidio en Gaza
02:04
Genocidio en Gaza
Bancos que financian el genocidio en Gaza
Un reciente informe revela que varios bancos españoles están directamente involucrados en el financiamiento de empresas que proveen armas al ejército israelí, y por lo tanto, en el genocidio en Gaza
28 de abril de 2025

Un reciente informe revela que varios bancos españoles están directamente involucrados en el financiamiento de empresas que proveen armas al ejército israelí, y por lo tanto, en el genocidio en Gaza.

Bancos como Santander, BBVA y CaixaBank han invertido grandes sumas en compañías que fabrican armamento para la guerra.

¿Y cómo lo hacen? A través de préstamos, inversiones y acciones en estas empresas, que no solo generan ganancias, sino que están contribuyendo a la tragedia humanitaria.

Desde el comienzo de los ataques en octubre de 2023, empresas como Rheinmetall y Oshkosh Corp han visto cómo sus acciones se disparan, gracias al apoyo financiero de estas entidades.

Más vídeos
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel
Masiva protesta por Gaza en Estambul en Año Nuevo
Predicciones principales noticias 2026