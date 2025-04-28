Bancos que financian el genocidio en Gaza

Un reciente informe revela que varios bancos españoles están directamente involucrados en el financiamiento de empresas que proveen armas al ejército israelí, y por lo tanto, en el genocidio en Gaza.

Bancos como Santander, BBVA y CaixaBank han invertido grandes sumas en compañías que fabrican armamento para la guerra.

¿Y cómo lo hacen? A través de préstamos, inversiones y acciones en estas empresas, que no solo generan ganancias, sino que están contribuyendo a la tragedia humanitaria.

Desde el comienzo de los ataques en octubre de 2023, empresas como Rheinmetall y Oshkosh Corp han visto cómo sus acciones se disparan, gracias al apoyo financiero de estas entidades.