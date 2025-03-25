Últimas palabras de Hossam Shabat

Ese fue el último mensaje de Hossam Shabat, periodista palestino de 23 años, antes de ser asesinado en Gaza por un ataque israelí dirigido. Horas antes, había informado la muerte de su colega Mohammad Mansour, asesinado junto a su familia en su casa.

Ambos se suman a una lista cada vez más larga: 208 periodistas palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023, según el gobierno de Gaza.

Shabat llevaba 17 meses documentando el horror. Fue amenazado, perseguido, y aun así decidió seguir contando lo que pasaba. Murió informando sobre un ataque que dejó casi 800 muertos en un día.

Mientras el ejército israelí justifica su muerte, organizaciones internacionales exigen una investigación independiente.

“No dejen de hablar de Gaza… Sigan contando nuestras historias… hasta que Palestina sea libre.” —Hossam Shabat