Bukele no liberará a Kilmar, deportado desde EE.UU.
EE.UU. y Canadá
Nayib Bukele se niega a devolver a migrante deportado por error y lo señala de “terrorista”: “¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos?”
15 de abril de 2025

Nayib Bukele se niega a devolver a migrante deportado por error y lo señala de “terrorista”: “¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos?” —Así respondió tras la orden de la Corte Suprema de EE.UU. que pedía el regreso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por ICE.

Pese a contar con protección legal desde 2019, Ábrego fue detenido y enviado al Cecot, la megacárcel de El Salvador, sin pruebas que lo vinculen a pandillas.Bukele asegura que no lo liberará, mientras Trump y su fiscal general evaden responsabilidades. El caso se da tras la activación de la Ley de Enemigos Extranjeros por la administración Trump, que facilitó la deportación de migrantes —incluidos venezolanos y salvadoreños— a prisiones centroamericanas, incluso con órdenes judiciales en su favor.

El Salvador, convertido en prisión para decenas de deportados, se mantiene firme: aunque fue un error, Ábrego no regresará.

