Cuando la mala conducta se vende como 'antisemitismo'

Tras ser expulsado de un vuelo Valencia-París por alterar la seguridad a bordo, un grupo vinculado a una organización judía denunció discriminación religiosa. En pocas horas, varios medios internacionales replicaron su versión, destacando en titulares que “eran judíos”, cuando la decisión de Vueling no tuvo nada que ver con su religión. Manipularon material de emergencia, interrumpieron la demostración de seguridad y desobedecieron a la tripulación. Tanto Vueling como la Guardia Civil lo dejaron claro: la expulsión fue por riesgo y alteración del orden, no por motivos religiosos.