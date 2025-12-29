POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Nigeria, BRICS y petróleo: la razón del ataque de EE.UU.
Trump anunció en Navidad bombardeos de EE.UU. contra supuestos objetivos de ISIS en el norte de Nigeria, presentándolos como una operación para “proteger a los cristianos”. Pero el contexto va mucho más allá de ese relato.
29 de diciembre de 2025

El ataque llega justo después de que varios países del Sahel anunciaran una fuerza militar conjunta y consolidaran su ruptura con la influencia occidental, acercándose cada vez más a Rusia y China. Nigeria, el país más poblado de África, clave en petróleo y recursos estratégicos, es hoy un actor central en esa disputa.En el terreno, la violencia no responde a un “genocidio cristiano”, como sugiere Trump.

Las víctimas de los grupos armados son en su mayoría musulmanas y los conflictos tienen raíces territoriales y políticas.Más que religión, lo que está en juego es poder, recursos y control de influencia en África.

