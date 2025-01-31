Trump enviará a migrantes irregulares a Guantánamo

Con la reciente orden de Trump de ampliar las instalaciones de la prisión de Guantánamo para detenciones indefinidas de migrantes irregulares, se abre un nuevo capítulo en la crisis migratoria.

Guantánamo, conocida por su historial de abusos, torturas y por albergar a prisioneros sin juicio en condiciones extremas, podría convertirse en el nuevo destino de aquellos que buscan refugio en Estados Unidos, pero sin acceso a un proceso justo ni a derechos fundamentales.

Esta medida no solo resalta la creciente militarización de la política migratoria, sino también el riesgo de perpetuar violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional.