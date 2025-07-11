POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Qué pasó en el genocidio de Srebrenica?
02:29
Política
¿Qué pasó en el genocidio de Srebrenica?
El genocidio no es solo quitar vidas; es borrar identidades, culturas e historias enteras.
11 de julio de 2025

Hace 30 años, en la “zona segura” de Srebrenica, las fuerzas serbobosnias masacraron a más de 8.000 musulmanes bosnios —mujeres y niños incluidos— ante la pasividad de la ONU y la OTAN, que retiraron sus tropas cuando más se las necesitaba. Aquella desprotección abrió la puerta a ejecuciones planificadas y brutales; miles de cuerpos acabaron en fosas comunes.

La justicia llegó tarde. Ratko Mladić, el “Carnicero de los Balcanes”, y otros responsables fueron condenados años después, pero ni los procesos judiciales ni las sentencias devolvieron las vidas arrebatadas.

Hoy, ese eco retumba en Gaza: civiles bombardeados, niños asesinados y una comunidad internacional que mira hacia otro lado. Olvidar Srebrenica es ignorar el dolor que acontece ahora.

Cada silencio tras un genocidio prepara el terreno para la próxima tragedia.

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel