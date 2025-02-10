Crisis habitacional en España: Casa Orsola

“Nunca puedes deshacer las maletas porque en cualquier momento te vas a volver a tener que ir” - Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres

La crisis de vivienda en Barcelona vuelve a quedar en evidencia con el caso de Casa Orsola: un edificio en el Eixample donde sus inquilinos enfrentaban el desalojo ante planes por parte del nuevo propietario de convertirlo en alquiler turístico.

La presión vecinal y política logró frenar la expulsión, y ahora el Ayuntamiento ha anunciado su compra en acuerdo con la entidad Hábitat 3.