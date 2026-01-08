El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela

Según declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, existe un plan de tres etapas para Venezuela centrado en la estabilización, la recuperación económica y una eventual transición política.

Rubio ha señalado que el petróleo venezolano sería un elemento central para apoyar ese proceso y generar incentivos de cambio. La estrategia llega en un contexto que ha cambiado tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, y que, según Rubio, incluye el aprovechamiento del control de los recursos petroleros del país como palanca para impulsar ese cambio.