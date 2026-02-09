Juegos de invierno: el frío no apaga las protestas

Las Olimpiadas suelen presentarse como una celebración de unidad y cooperación. Pero durante los Juegos de Invierno en Milan, las protestas trasladaron el debate político a las calles.



La presencia de personal vinculado a ICE, el debate sobre el trato a Israel frente a Rusia y las críticas por vivienda y medioambiente desataron protestas que incluso llevaron a la delegación estadounidense a retirar el nombre de la agencia de su sede.



¿Qué está pasando realmente detrás del espectáculo?