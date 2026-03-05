POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
El "no a la guerra" vuelve 23 años después a España
Conflicto Israel-Irán
“No a la guerra.” Con estas tres palabras, el presidente español Pedro Sánchez marca distancia de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.
hace 20 minutos

El mensaje recuerda un lema que hace 23 años sacó a millones de españoles a las calles contra la guerra de Iraq, una movilización histórica que mostraba el rechazo masivo de la sociedad frente a una intervención militar basada en excusas falsas y que dejó cientos de miles de muertos, millones de refugiados y un país sumido en el caos.

Ahora, España vuelve a recuperar esa bandera de prudencia y rechazo a la guerra, cuestionando otra intervención en Oriente Medio y recordando las lecciones del pasado.

