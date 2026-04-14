Hakan Fidan denucia el control narrativo de Israel en RR.SS.

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, acusó a Israel de librar una “guerra de la información” para frenar el cambio de opinión pública, especialmente en Estados Unidos, frente al genocidio en Gaza.



Según afirmó, dentro del propio sistema estadounidense existe un debate cada vez más intenso sobre el apoyo incondicional a Israel, lo que habría llevado a Netanyahu y a su entorno a redoblar esfuerzos para influir en la narrativa pública.



El mandatario turco sostuvo que detrás de esa estrategia hay un intento de moldear la opinión pública estadounidense para seguir poniendo el poder económico, político y militar de Washington al servicio de Israel en Oriente Medio.