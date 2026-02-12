Netanyahu se une a la "Junta de Paz de Trump"

Tras su reunión con Donald Trump, Benjamin Netanyahu firma la incorporación de Israel a la Board of Peace, el nuevo organismo que Washington impulsa para mediar en conflictos y encargado de la reconstrucción y gobernanza en Gaza, mientras continúa la ofensiva israelí y el bloqueo sobre la población palestina.
La decisión llega en medio de denuncias internacionales por la devastación en Gaza: decenas de miles de palestinos asesinados, infraestructura civil arrasada y restricciones a la ayuda humanitaria. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede participar en la “reconstrucción” quien es acusado de la destrucción?
Mientras tanto, Netanyahu también presiona para endurecer la postura frente a Irán, en plena escalada regional y con refuerzo militar estadounidense en Oriente Medio. La primera reunión del organismo será el 19 de febrero en Washington, con Gaza como eje central.
