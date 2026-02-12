POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Netanyahu se une a la "Junta de Paz de Trump"
01:16
Genocidio en Gaza
Netanyahu se une a la "Junta de Paz de Trump"
La decisión llega en medio de denuncias internacionales por la devastación en Gaza: decenas de miles de palestinos asesinados, infraestructura civil arrasada y restricciones a la ayuda humanitaria.
hace 9 horas

Tras su reunión con Donald Trump, Benjamin Netanyahu firma la incorporación de Israel a la Board of Peace, el nuevo organismo que Washington impulsa para mediar en conflictos y encargado de la reconstrucción y gobernanza en Gaza, mientras continúa la ofensiva israelí y el bloqueo sobre la población palestina.

La decisión llega en medio de denuncias internacionales por la devastación en Gaza: decenas de miles de palestinos asesinados, infraestructura civil arrasada y restricciones a la ayuda humanitaria. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede participar en la “reconstrucción” quien es acusado de la destrucción?

Mientras tanto, Netanyahu también presiona para endurecer la postura frente a Irán, en plena escalada regional y con refuerzo militar estadounidense en Oriente Medio. La primera reunión del organismo será el 19 de febrero en Washington, con Gaza como eje central.

Más vídeos
Funcionaria de Trump destituida tras cuestionar sionismo
¿Ha enviado Venezuela petróleo a Israel?
Petro denuncia intento de asesinato
¿Dónde está la isla de Epstein?
Nuevo bombardeo de EE.UU. a lancha en Pacífico oriental
El aguacate: gran ganador de la Super Bowl
Protestas en Sídney por visita de presidente israelí
Juegos de invierno: el frío no apaga las protestas
Dentro de la red de Epstein: Thiel y Palantir
Niños desplazados en Gaza viven momentos de alegría