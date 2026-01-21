Fuerzas de ocupación israelí roban en tienda palestina

Imágenes de cámaras de seguridad del campo de refugiados de Shuafat, en Jerusalén Este ocupada, registraron el 13 de enero a fuerzas de ocupación israelí robando mercancía de una tienda palestina.

Organizaciones de derechos humanos como Yesh Din documentan desde hace años el saqueo sistemático de dinero, joyas y pertenencias palestinas por parte de soldados y policías israelíes, una práctica que califican de “pillaje” y, por tanto, de crimen de guerra según el derecho internacional humanitario.