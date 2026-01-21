POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Fuerzas de ocupación israelí roban en tienda palestina
00:24
Genocidio en Gaza
Imágenes de cámaras de seguridad del campo de refugiados de Shuafat, en Jerusalén Este ocupada, registraron el 13 de enero a fuerzas de ocupación israelí robando mercancía de una tienda palestina.
21 de enero de 2026

Organizaciones de derechos humanos como Yesh Din documentan desde hace años el saqueo sistemático de dinero, joyas y pertenencias palestinas por parte de soldados y policías israelíes, una práctica que califican de “pillaje y, por tanto, de crimen de guerra según el derecho internacional humanitario.

