Protesta en Caracas contra los ataques a Irán

“Nosotros también somos un pueblo que hemos sido atacados por Estados Unidos”



Manifestantes, entre ellos activistas y organizaciones sociales, se reunieron frente a la embajada de Irán en Caracas, Venezuela, para condenar los ataques de EE.UU. e Israel y mostrar su solidaridad con el pueblo iraní.



En la protesta, recordaron que esta lucha forma parte de una coherencia histórica contra el imperialismo y la injerencia extranjera, y que Venezuela también ha sufrido intervenciones y ataques a su soberanía.