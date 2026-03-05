POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Protesta en Caracas contra los ataques a Irán
01:10
Conflicto Israel-Irán
Protesta en Caracas contra los ataques a Irán
“Nosotros también somos un pueblo que hemos sido atacados por Estados Unidos”
hace 3 horas

“Nosotros también somos un pueblo que hemos sido atacados por Estados Unidos”

Manifestantes, entre ellos activistas y organizaciones sociales, se reunieron frente a la embajada de Irán en Caracas, Venezuela, para condenar los ataques de EE.UU. e Israel y mostrar su solidaridad con el pueblo iraní.

En la protesta, recordaron que esta lucha forma parte de una coherencia histórica contra el imperialismo y la injerencia extranjera, y que Venezuela también ha sufrido intervenciones y ataques a su soberanía.

