00:23
Genocidio en Gaza
Rafah vuelve a abrir, pero pocos logran entrar
La reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah ha permitido escenas de reencuentro, pero bajo límites estrictos: Israel autoriza el cruce de alrededor de 50 palestinos al día y únicamente a pie, según fuentes locales y humanitarias.
hace 5 horas

La reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah ha permitido escenas de reencuentro, pero bajo límites estrictos: Israel autoriza el cruce de alrededor de 50 palestinos al día y únicamente a pie, según fuentes locales y humanitarias. En la primera jornada, de 42 personas previstas, solo 12 lograron entrar a Gaza, muchas de ellas mujeres y niños.

Rafah vuelve a abrirse, pero no como un paso fronterizo normal: el acceso sigue siendo excepcional, lento y altamente restringido, sin libertad de movimiento ni levantamiento del bloqueo que mantiene separadas a miles de familias palestinas.

