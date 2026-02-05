POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
“El presidente Trump ha tomado decisiones. Y ahora las estamos implementando”.
Estados Unidos formalizó un nuevo paso en su relación con Venezuela con la llegada de Laura Farnsworth Dogu
hace una hora



Estados Unidos formalizó un nuevo paso en su relación con Venezuela con la llegada de Laura Farnsworth Dogu, la nueva encargada de negocios estadounidense en Caracas y la reapertura de la misión diplomática estadounidense tras siete años sin relaciones formales.

Designada por Donald Trump, Dogu encabeza el plan de tres fases impulsado por Washington —estabilización, recuperación y transición— promovido por el secretario de Estado Marco Rubio.

La diplomática ya se reunió en Miraflores con la presidenta interina Delcy Rodríguez para abordar energía, comercio y coordinación política.

