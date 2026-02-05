“El presidente Trump ha tomado decisiones. Y ahora las estamos implementando”.





Estados Unidos formalizó un nuevo paso en su relación con Venezuela con la llegada de Laura Farnsworth Dogu, la nueva encargada de negocios estadounidense en Caracas y la reapertura de la misión diplomática estadounidense tras siete años sin relaciones formales.



Designada por Donald Trump, Dogu encabeza el plan de tres fases impulsado por Washington —estabilización, recuperación y transición— promovido por el secretario de Estado Marco Rubio.



La diplomática ya se reunió en Miraflores con la presidenta interina Delcy Rodríguez para abordar energía, comercio y coordinación política.