“Estoy decidido a comprar y adueñarme de Gaza”

10 de febrero de 2025

En medio de su viaje al Super Bowl el 9 de febrero, Donald Trump volvió a generar polémica al reafirmar su postura sobre el futuro de Gaza y sus habitantes.

Sus declaraciones refuerzan la narrativa de despojo y ocupación, sugiriendo que el territorio palestino podría ser tratado como una propiedad más en venta.

Mientras millones de palestinos enfrentan el desplazamiento forzado y una crisis humanitaria sin precedentes, Trump convierte su sufrimiento en una cuestión de negocios.

¿Estamos ante una lógica de colonialismo y limpieza étnica disfrazada de “solución”?

