Agresiones de Israel a cristianos palestinos durante Semana Santa
Durante el Sábado Santo, fuerzas israelíes bloquearon el acceso de miles de cristianos palestinos a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén Este ocupada, imponiendo restricciones y limitando la entrada
21 de abril de 2025

Durante el Sábado Santo, fuerzas israelíes bloquearon el acceso de miles de cristianos palestinos a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén Este ocupada, imponiendo restricciones y limitando la entrada, especialmente a los fieles de Cisjordania ocupada, a quienes solo se les otorgaron 6.000 permisos.

El acceso fue también denegado al embajador del Vaticano en Palestina, Monseñor Adolfo Tito Yllana, lo que fue calificado como una violación del derecho al culto. La Iglesia local condenó las restricciones, denunciando la militarización de la festividad y la falta de libertad religiosa.

Ante la represión en Jerusalén Este ocupada, Gaza y Cisjordania ocupada, las iglesias locales redujeron las celebraciones de Pascua por segundo año consecutivo. La comunidad internacional instó a respetar los derechos religiosos de los palestinos.

