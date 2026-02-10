POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Dónde está la isla de Epstein?
00:29
Mundo
¿Dónde está la isla de Epstein?
La isla privada de Little Saint James, durante años en manos de Jeffrey Epstein, pasó de ser un refugio exclusivo para millonarios a un punto clave de investigaciones judiciales
10 de febrero de 2026

La isla privada de Little Saint James, durante años en manos de Jeffrey Epstein, pasó de ser un refugio exclusivo para millonarios a un punto clave de investigaciones judiciales.

Documentos de tribunales y testimonios de víctimas la ubican como escenario de reuniones, viajes y contactos con figuras poderosas de la política, las finanzas y la academia. Tras la muerte de Epstein en 2019, la propiedad cambió de dueño, pero no las dudas.

Quién entraba, qué ocurría allí y quién miró hacia otro lado siguen siendo preguntas abiertas.

Más vídeos
¿Ha enviado Venezuela petróleo a Israel?
Petro denuncia intento de asesinato
Nuevo bombardeo de EE.UU. a lancha en Pacífico oriental
El aguacate: gran ganador de la Super Bowl
Protestas en Sídney por visita de presidente israelí
Juegos de invierno: el frío no apaga las protestas
Dentro de la red de Epstein: Thiel y Palantir
Niños desplazados en Gaza viven momentos de alegría
Fuerzas israelíes agreden a jóvenes palestinos
Ataque de EE.UU. a embarcación mata a dos personas