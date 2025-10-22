POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
"Los misiles que caen en Gaza caen en el Caribe" - Gustavo Petro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista con Daniel Coronell de Univisión que “los mismos misiles fabricados en Estados Unidos que caen sobre Gaza ahora aterrizan en el Mar Caribe”
22 de octubre de 2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista con Daniel Coronell de Univisión que “los mismos misiles fabricados en Estados Unidos que caen sobre Gaza ahora aterrizan en el Mar Caribe”.

Desde principios de septiembre, embarcaciones —en su mayoría lanchas rápidas— han sido atacadas por fuerzas estadounidenses en el Caribe. Washington no ha presentado pruebas de que las 27 personas asesinadas hasta ahora fueran contrabandistas de drogas.
Un grupo de expertos de la ONU advirtió el martes que, incluso si esas acusaciones fueran ciertas, el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin una base legal válida viola el derecho internacional del mar y podría constituir ejecuciones extrajudiciales, además de infringir la Carta de la ONU.

