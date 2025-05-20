Bebés rescatados tras ataque israelí

POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Bebés y niños son rescatados de entre los escombros tras un nuevo bombardeo israelí este fin de semana que dejó al menos 107 muertos, incluyendo decenas de menores
20 de mayo de 2025

Bebés y niños son rescatados de entre los escombros tras un nuevo bombardeo israelí este fin de semana que dejó al menos 107 muertos, incluyendo decenas de menores.

Mientras el horror se extiende, el hospital principal del norte de Gaza se vio obligado a cerrar, y comunidades enteras continúan bajo fuego.

Todo esto ocurre tras más de 70 días de asedio casi total, con un acceso mínimo a ayuda humanitaria: Israel acaba de permitir solo la entrada de nueve camiones con alimentos para 2,4 millones de personas.

