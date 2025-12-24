Israel refuerza su alianza con Grecia y grecochipriotas

En las últimas semanas, Israel ha reforzado su alianza con Grecia y la administración grecochipriota, profundizando la cooperación en seguridad, inteligencia y energía, y explorando incluso la creación de una fuerza militar conjunta como “disuasión” frente a Türkiye y la República Turca del Norte de Chipre.

Todo ello apunta a una estrategia para consolidar su presencia regional y presionar a Türkiye, al tiempo que busca reforzar su blindaje político en Europa, pese a las crecientes acusaciones internacionales por crímenes de guerra y genocidio en Gaza.