POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Israel refuerza su alianza con Grecia y grecochipriotas
01:56
Türkiye
Israel refuerza su alianza con Grecia y grecochipriotas
En las últimas semanas, Israel ha reforzado su alianza con Grecia y la administración grecochipriota, profundizando la cooperación en seguridad, inteligencia y energía, y explorando incluso la creación de una fuerza militar conjunta
24 de diciembre de 2025

En las últimas semanas, Israel ha reforzado su alianza con Grecia y la administración grecochipriota, profundizando la cooperación en seguridad, inteligencia y energía, y explorando incluso la creación de una fuerza militar conjunta como “disuasión” frente a Türkiye y la República Turca del Norte de Chipre.

Todo ello apunta a una estrategia para consolidar su presencia regional y presionar a Türkiye, al tiempo que busca reforzar su blindaje político en Europa, pese a las crecientes acusaciones internacionales por crímenes de guerra y genocidio en Gaza.

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel