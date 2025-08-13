POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Performance por Palestina en el metro de Chile
01:38
Genocidio en Gaza
Performance por Palestina en el metro de Chile
Sembramos en el concreto el sutil rezo de un poema, que al igual que una semilla, tiene el poder de expandir su memoria con la esperanzadora promesa de volver a echar raíces y florecer en la tierra de los desterrados”
13 de agosto de 2025

“Salimos a la calle en el intento de ser la voz de los sin voz”: así arranca la iniciativa de jovenes artistas en Santiago de Chile, que recorren el metro y las calles de la ciudad bajo una performance única que combina coreografía, simbolismo y poesía, para protestar contra el genocidio que comete Israel en Gaza.“

Sembramos en el concreto el sutil rezo de un poema, que al igual que una semilla, tiene el poder de expandir su memoria con la esperanzadora promesa de volver a echar raíces y florecer en la tierra de los desterrados”

