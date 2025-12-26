Colono israelí ilegal atropella a un palestino que rezaba

Las imágenes documentan el momento en que un colono israelí atropella a un hombre palestino mientras rezaba en la aldea de Deir Jarir, al noreste de Ramala, en la Cisjordania ocupada el 25 de diciembre.

El video reaviva las denuncias sobre la impunidad de la violencia de colonos y el papel de la ocupación como marco de protección institucional. Para muchos palestinos, responder o defenderse no es una opción real: los colonos operan en un entorno donde la presencia de fuerzas de seguridad que controlan el territorio les defienden y donde la población ocupada se enfrenta a un desequilibrio de poder.

Más allá del caso, organizaciones de derechos humanos han advertido durante años que este patrón de agresiones, desplazamientos y hostigamiento forma parte de una dinámica sistemática en Cisjordania ocupada: una estructura que restringe, reprime y empuja a comunidades palestinas a abandonar sus tierras.