Naturaleza ocupada: Zaatar

Pero lo que antes se recolectaba libremente en las colinas de la Palestina histórica hoy se enfrenta a prohibiciones y castigos: multas por recogerlo, confiscación de tierras y restricciones de acceso que separan a las familias palestinas de sus montañas y de los recursos naturales que las sostienen.

En Naturaleza ocupada, seguimos cómo la ocupación reconfigura la relación con la tierra: hierbas prohibidas, olivos quemados, agua desviada y contaminación impuesta. Y, aun así, también vemos lo que persiste: comunidades que siguen cuidando el suelo, sosteniendo sus tradiciones y cosechando vida.