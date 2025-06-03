El barbero que causa furor en Latinoamérica

Desde su barbería en Türkiye al corazón de millones en Latinoamérica: hablamos con Munur Onkan, el barbero youtuber más querido del mundo ASMR. Con más de 2,4 millones de suscriptores en YouTube, Munur se ha ganado un lugar único combinando tradición, carisma y el arte del masaje relajante. Sus videos no solo calman el estrés: conectan culturas, cruzan fronteras y elevan lo cotidiano a una experiencia sensorial. En esta entrevista exclusiva, nos cuenta cómo comenzó todo, qué significa para él el vínculo con sus seguidores latinoamericanos y cómo es crear contenido que relaja al mundo… una tijera y una cámara a la vez