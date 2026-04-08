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Celebraciones en Irán tras anuncio de alto el fuego con EE.UU.
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Guerra contra Irán
Celebraciones en Irán tras anuncio de alto el fuego con EE.UU.
Multitudes se congregaron en Teherán, ondeando banderas nacionales después de que la televisión estatal iraní anunciara un alto el fuego con Estados Unidos e Israel
hace 10 horas

Multitudes se congregaron en Teherán, ondeando banderas nacionales y llenando los espacios públicos, después de que la televisión estatal iraní anunciara un alto el fuego con Estados Unidos e Israel tras días de intensos bombardeos y creciente tensión regional por la guerra no provocada contra Irán.

La tregua, acordada por dos semanas, abre ahora una nueva fase de negociaciones previstas en Islamabad, en un intento por frenar una escalada que ya ha dejado miles de muertos y ha puesto en riesgo la estabilidad de toda la región.

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