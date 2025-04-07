POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Qué quiere cambiar Trump con la guerra de aranceles?
Trump no solo quiere “salvar” la economía de EE.UU., quiere cambiar por completo las reglas del juego
7 de abril de 2025

Trump no solo quiere “salvar” la economía de EE.UU., quiere cambiar por completo las reglas del juego. Durante décadas, Washington construyó un sistema económico global a su medida: el dólar en el centro, fábricas fuera, libre comercio y el poder de Wall Street. Pero ahora que ese modelo ya no lo favorece, propone una “cura” radical: aranceles, reindustrialización y una nueva política monetaria que recuerda a las que antes criticaba. Con ellos pretende forzar un nuevo orden económico donde EE.UU. dicte las reglas otra vez.
Pero el mundo ha cambiado… ¿Podrá imponerlas de nuevo?

