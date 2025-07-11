POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Museo del genocidio: Srebrenica no olvida
Treinta años después de la masacre, las paredes que callaron vuelven a hablar. En Potocari, la antigua fábrica de baterías que una vez sirvió de base de la ONU y testigo del horror, reabre convertida en el Museo del Genocidio de Srebrenica.
11 de julio de 2025

La restauración, liderada por la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), rinde homenaje a las más de ocho mil víctimas bosnias asesinadas el julio de 1995.

Al cruzar la entrada, una pared tapizada con setecientas fotografías recibe al visitante. A su lado reposan zapatos cubiertos de polvo y cartas que nunca llegaron a destino, testimonios mudos de un mundo que no evitó el exterminio. Imágenes, videos y objetos personales relatan vidas truncadas por una barbarie que Europa no vivía desde el Holocausto.

Desde 1995, TIKA mantiene presencia activa en Bosnia y Herzegovina con proyectos educativos, sanitarios y de preservación cultural, pero su presidente Serkan Kayalar describe esta obra como “el proyecto más conmovedor” en tres décadas de trabajo en la región. El objetivo es claro: mantener viva la memoria para que la historia no se repita.

Entre fotografías, correspondencia y ecos de aquel julio negro, cada sala del museo recuerda que la justicia comienza por la memoria.

