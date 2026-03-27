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¿Qué es el “modelo de Gaza” y qué significaría si se aplica al Líbano?
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Guerra en Líbano
¿Qué es el “modelo de Gaza” y qué significaría si se aplica al Líbano?
27 de marzo de 2026

Autoridades israelíes hablan cada vez más abiertamente de replicar el “modelo de Gaza”: un esquema de destrucción masiva de infraestructuras, desplazamiento forzado de población y un control territorial militarizado permanente.

Para entender qué implica este modelo y cómo podría redibujar el futuro del Líbano, conversamos con el profesor Antonio Basallote Marín, de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Sevilla, España, y con el Federico Donner, profesor de Filosofía Contemporánea en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

El avance militar en el sur del Líbano, la escalada de bombardeos y la creación de puntos de control sugieren que el objetivo no es solo combatir a grupos armados, sino instalar una lógica de segregación territorial y dominación poblacional que se parece mucho a lo que se ha vivido en Gaza, pero ahora sobre un Estado formalmente independiente.

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