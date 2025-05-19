Malcolm X: revolución contra el colonialismo

Malcolm X entendió que la opresión no tiene fronteras. Denunció el colonialismo, el apartheid y el silencio cómplice ante las injusticias, alrededor de todo el mundo. En un momento en que millones de vidas palestinas siguen en riesgo y se sigue reprimiendo a quienes se solidarizan con su causa, su legado resuena más que nunca. Hablar de Malcolm X es hablar de resistencia, de dignidad y de una verdad que incomoda al poder. Su pensamiento sigue vivo entre quienes luchan por la justicia en todas sus formas.