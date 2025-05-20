POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Netanyahu y Trump más lejos que nunca: ¿por Gaza o por dinero?
Genocidio en Gaza
Algo está cambiando en el discurso de EE.UU. sobre Israel: Trump elogia a sus socios en el Golfo mientras evita cualquier acercamiento a Netanyahu
20 de mayo de 2025

Ya no hay visitas, llamadas ni declaraciones de apoyo. Incluso medios como el NYT empiezan a marcar distancia con el gobierno israelí.

Pero no por Gaza, sino porque Tel Aviv ya no parece servir del todo a los intereses de Washington. Además, el giro ocurre justo cuando Trump busca inversiones millonarias en Oriente Medio.

¿Casualidad? ¿Cómo afectará la situación en Gaza?

