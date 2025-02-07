Violento homicidio de preso estadounidense

La muerte de Robert Brooks, un recluso de 43 años que fue brutalmente golpeado por guardias mientras estaba esposado en la prisión de Marcy, Nueva York, ha sido oficialmente clasificada como homicidio.

Según la autopsia, Brooks murió por compresión del cuello y múltiples traumatismos causados por la agresión.

Un video de la cámara corporal muestra a los guardias golpeándolo durante 10 minutos, incluso con un zapato y levantándolo por el cuello para luego dejarlo caer sobre la mesa de examen.

El caso ha reavivado las denuncias sobre el abuso de poder en las prisiones de EE.UU.