¿Cómo vive Navidad la comunidad latina en Estambul?
Türkiye
Desde la iglesia de Santa María Draperis, en Estambul, conversamos con miembros de la comunidad latina para conocer cómo viven la Navidad en Türkiye.
26 de diciembre de 2025

Desde la iglesia de Santa María Draperis, en Estambul, conversamos con miembros de la comunidad latina para conocer cómo viven la Navidad en Türkiye y de qué manera mantienen vivas sus tradiciones, compartiendo mensajes de amor, esperanza y unión desde las orillas del Bósforo.

Para muchos latinoamericanos en Estambul, esta fecha adquiere un significado especial: lejos de casa, pero rodeados de nuevos afectos y costumbres que se entrelazan en una celebración que une culturas y corazones.

